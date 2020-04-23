Об этом сообщает Sport Mediaset.
По сведениям источника, сезоны в европейских лигах должны быть закончены не позднее 3 августа. Речь идёт о нынешнем сезоне, который был прерван. Также до 27 мая футбольные федерации должны предоставить план завершения сезона.
Напомним, европейские чемпионаты и турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Источник: УЕФА установил крайник срок завершения чемпионатов
УЕФА предоставил футбольным ассоциациям календарь завершения сезона.
Фото: УЕФА
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