Источник: УЕФА установил крайник срок завершения чемпионатов

УЕФА предоставил футбольным ассоциациям календарь завершения сезона.

Фото: УЕФА

Об этом сообщает Sport Mediaset.



По сведениям источника, сезоны в европейских лигах должны быть закончены не позднее 3 августа. Речь идёт о нынешнем сезоне, который был прерван. Также до 27 мая футбольные федерации должны предоставить план завершения сезона.



Напомним, европейские чемпионаты и турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.