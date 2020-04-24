"Утрехт" будет судиться с Королевским футбольным союзом Нидерландов из-за непопадания в Лигу Европы

Сегодня стало известно, что нынешний сезон чемпионата Нидерландов будет завершен досрочного. Чемпион первенства не будет определён.



Согласно решению Королевского футбольного союза страны, "Утрехт" не попал в еврокубки. Вместо него в Лиге Европы выступит "Виллем II", который в турнирной таблице опережал "Утрехт" на три очка, проведя при этом на один матч больше.



"Утрехт" намерен обратиться в суд и обжаловать это решение.