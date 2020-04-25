Федерация футбола Таджикистана объявила о пауза во всех соревнованиях

Все профессиональные соревнования Таджикистана приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.



В Федерации футбола страны заявили, что ближайшие матчи 4-го тура пройдут как и планировались. Дальше чемпионат будет приостановлен на неопределенное время.



Напомним, из-за коронавируса были приостановлены практически все европейские лиги. На данный момент продолжается только белорусская лига.