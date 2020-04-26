Судья финала ЧМ-1990 Кодесаль: Марадона матерился во время гимна и назвал меня вором

Экс-арбитр Эдгардо Кодесаль, который судил финальный матч ЧМ-1990 года между сборными ФРГ и Аргентины, рассказал о поведении Диего Марадоны.



Фото: Football-Fun.ru

- Я мог удалить Марадону ещё до того, как матч начался. Он вовсю матерился во время гимна. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на содержании у ФИФА. Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи. Как игрок он был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать, — приводит слова арбитра The Sun со ссылкой на Tirando Paredes.



Финальный матч между ФРГ и Аргентиной проходил 8 июля 1990 года на олимпийском стадионе в Риме. По ходу встречи у сборной Марадоны случилось два удаления - на 65-й и 87-й минутах. Судьбу матча решил пенальти, назначенный в ворота южноамериканцев в концовке. Удар реализовал Андреас Бреме и немцы одержали победу со счётом 1:0. Спустя почти 30 лет капитан той немецкой сборной Лотар Маттеус признал ошибку судьи, назначившего пенальти.