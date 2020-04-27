Чемпионат Аргентины досрочно завершён из-за коронавируса

Чемпионат Аргентины досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент футбольной ассоциации страны Клаудио Тапиа.

"Игроки вернутся на поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда здоровье каждого члена футбольной семьи будет вне опасности, мы снова сыграем. Здоровое - это главный приоритет", - цитирует Тапиа El Universo.

На протяжении ближайших двух сезонов чемпионата Аргентины команды не будут покидать высший дивизион.


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Теги: Коронавирус
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