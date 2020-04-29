"Были игроки, на которых мы смотрели сразу после их приезда и думали: "Что вы здесь делаете?". В этом плане были и сюрпризы. Халк был нелеп. На первой тренировке в "Порту" он не понимал, что делать. Он не знал, что такое футбол. Халк просто брал мяч, разворачивался и бил. Он больше ничего не умел", — цитирует Мейрелеша Record.
Халк выступал за "Порту" с 2008-го по 2012-й год. В составе португальского клуба нападающий выиграл Лигу Европы и по три раза чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.
В России Халк хорошо известен по выступлениям за "Зенит". В составе "сине-бело-голубых" бразильский форвард провёл 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. С "Зенитом" Халк стал чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.
В настоящее время Халк выступает в Китае за "Шанхай СИПГ", который приобрел его у "Зенита" за 55,8 миллионов евро.
Мейрелеш: поначалу в "Порту" Халк не понимал, что такое футбол
Экс-полузащитник "Порту" Рауль Мерейлеш вспомнил о совместной игре с бразильским нападающим Халком.
Фото: Getty Images
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