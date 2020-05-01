Депутат Госдумы РФ Лебедев: давайте обвинять во всём правительство, что Давыдов такой чудак и не может улететь

Депутат Государственной думы шестого и седьмого созывов Игорь Лебедев высказал мнение о ситуации с Денисом Давыдовым.

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