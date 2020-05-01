Иск женской сборной США о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами был отклонен

Женская сборная США по футболу проиграла суд американской футбольной федерации по делу о неравной оплате труда с мужчинами.

Фото: Газета.ру

По информации Reuters, судья Гари Клауснер посчитал, что заявление девушек не стоит рассмотрения. Однако он заявил, что женская сборная имеет право и далее подавать такие жалобы, в частности, на условия, предоставляемые при поездках, а также на качество медицинской и тренировочной поддержки.



По их мнению, уровень предоставляемых им услуг намного ниже, по сравнению с мужчинами.



- За отчетный период женской сборной выплатили больше, чем мужской – как в совокупности, так и в среднем за игру, – говорится в решении суда.



Член сборной США Молли Левинсон уже прокомментировала это, сказав, что девушки подадут апелляцию.