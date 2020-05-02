Напомним, сегодня стало известно, что Суд Соединенных штатов Америки отказал футболисткам сборной США в требовании уравнять зарплаты с игроками мужской национальной команды.
Иск женской сборной США о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами был отклонен
Известная своей активной гражданской позицией футболистка Меган Рапино написала в социальных сетях:
- Мы никогда не перестанем бороться за равенство.
Отметим, что в 2019 году Рапино стала обладательницей женского "Золотого мяча".
Рапино сделала заявление после отказа уравнять зарплаты футболисток США с мужчинами
Скандально известная футболистка Меган Рапино отреагировала на решение суда.
Фото: instagram.com/mrapinoe
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