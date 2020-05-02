Рапино сделала заявление после отказа уравнять зарплаты футболисток США с мужчинами

Скандально известная футболистка Меган Рапино отреагировала на решение суда.

Фото: instagram.com/mrapinoe

Напомним, сегодня стало известно, что Суд Соединенных штатов Америки отказал футболисткам сборной США в требовании уравнять зарплаты с игроками мужской национальной команды.Известная своей активной гражданской позицией футболистка Меган Рапино написала в социальных сетях:- Мы никогда не перестанем бороться за равенство.Отметим, что в 2019 году Рапино стала обладательницей женского "Золотого мяча".