Африканец о жизни в Белоруссии: попадались два-три человека, говорили плохие слова про цвет кожи. Но это алкаши

Форвард клуба "Смолевичи" и сборной Кот-д’Ивуара Жан-Морель По заявил, что не сталкивался с расизмом в Белоруссии.

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