Напомним, белорусская лига единственная в Европе, которая продолжает чемпионат несмотря на пандемию коронавируса. В стране известно о 15 828 случаях заражения, 97 человек умерло.
- Бывало, попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.
Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я чёрный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: "А почему грязь не смывается?" Сказал, что это генетика, мы такие с рождения, - приводит слова игрока "Матч ТВ".
Африканец о жизни в Белоруссии: попадались два-три человека, говорили плохие слова про цвет кожи. Но это алкаши
Форвард клуба "Смолевичи" и сборной Кот-д’Ивуара Жан-Морель По заявил, что не сталкивался с расизмом в Белоруссии.
Фото: ex-press.by
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