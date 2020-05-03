Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Наставник национальной сборной Нидерландов Рональд Куман 3 мая был госпитализирован.

Фото: Prosports.kz

Как сообщает VP со ссылкой на De Telegraaf, тренер оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Он почувствовал себя плохо во время поездки на велосипеде.



Куман был доставлен бригадой скорой помощи в один из амстердамских госпиталей. Ему проведут процедуру катетеризации сердца. Сейчас состояние 57-летнего специалиста оценивается как стабильное.



Напомним, Нидерланды прошли в финал Лиги наций и вышли на чемпионат Европы после того, как пропустили Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана действует до 2022 года.



Все матчи европейских лиг (кроме белорусской) и встречи национальных сборных были отложены из-за распространения коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.