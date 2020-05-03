- Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал.
Но эта тема заелась. Все говорят - я бы не поехал, кого не спроси. Все потом хвалят - вот красавец. Это пиар новость, - приводит слова игрока Tribuna.ua.
29-летний Роман Безус провел 22 официальных матча за сборную Украины и забил 5 голов.
На данный момент полузащитник является игроком бельгийского "Гента". Он присоединился к клубу в 2019 году. Также футболист успел поиграть за киевское "Динамо", "Днепр", "Ворсклу", "Кремень".
Безус: Россия напала, забрала Крым. Как можно туда ехать?
Хавбек бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Безус заявил, что не станет перебираться в российский чемпионат по политическим соображениям.
Фото: Телеканал Футбол
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!