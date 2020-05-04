Президент УЕФА: футбол изменится, но только на короткое время

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с приостановкой футбольных чемпионатов.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты. Ранее стало известно, что в скором времени могут возобновиться Бундеслига и Ла Лига.



"Пока футбол не вернется, люди не смогут понять, что ситуация нормализовалась. Футбол изменится, но только на короткое время. В прошлом он уже переживал войны и эпидемии. Старый добрый футбол скоро вернется. Мы бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. Сравнительно скоро матчи вернутся при соблюдении всех медицинских требований", - цитирует Чеферина Nova.rs.



На сегодняшний день в мире выявлено более 3,5 млн человек.