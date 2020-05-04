Игрок сборной США - об НЛО: правительство сообщило нам такие новости, но из-за коронавируса никто их не заметил

Нападающий "Торонто" и сборной США Джози Алтидор выразил свое мнение об НЛО.

Фото: Eurosport

- Я недавно выкладывал изображения НЛО в твиттере. Это безумие. Не думаю, что люди уделяют этому должное внимание. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил. Это показывает, насколько безумные сейчас времена.



Я не знаю, что думать. Но эти видео, похоже, подтверждают, что там что-то есть. Иначе летчики-истребители не сделали бы эти записи, – приводит слова Алтидора издание Vice.



Неделю назад Пентагон опубликовал на своем сайте видео, на которых запечатлены "неопознанные явления". Кадры сняты экипажами боевых самолетов в ноябре 2004 и январе 2015 годов.



На этих записях видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам. В 2007 и 2017 годах ролики попали в Сеть без разрешения Министерства обороны, но в ВМС признали их подлинность.