Источник: ФИФА разрешит проводить пять замен в матче

ФИФА готовит документ, по которому в правила футбольных замен будут внесены изменения.

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Об этом сообщает испанская MARCA.



По версии источника, организация готовит документ, который позволит командам делать по пять замен в матче при возобновлении сезона. Это должно помочь снизить риск травм у футболистов, которые долгое время не тренируются из-за пандемии коронавируса.



Сообщается, что командам будут даны три временных слота, во время которых можно будет делать замены. Также останутся замены во время перерыва.