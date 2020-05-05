Источник: ФИФА разрешит проводить пять замен в матче

ФИФА готовит документ, по которому в правила футбольных замен будут внесены изменения.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает испанская MARCA.

По версии источника, организация готовит документ, который позволит командам делать по пять замен в матче при возобновлении сезона. Это должно помочь снизить риск травм у футболистов, которые долгое время не тренируются из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что командам будут даны три временных слота, во время которых можно будет делать замены. Также останутся замены во время перерыва.


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Теги: ФИФА Коронавирус
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