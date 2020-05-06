За клуб выступает экс-форвард "Зенита" Халк. Также в составе команды его соотечественники Оскар и Рикарду Лопес. Большинство ограничений в Китае уже снято. Команды готовятся к возобновлению чемпионата.
На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, в то время, как уровень эпидемиологической опасности во всех регионах Китая стал низким. Регионов с высоким или средним уровнем угрозы в стране не осталось.
Китайский клуб экс-игрока "Зенита" Халка проводит полноценные тренировки
Футболисты китайской команды "Шанхай СИПГ" тренируются без ограничений на фоне пандемии COVID-19.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!