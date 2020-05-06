Как сообщает портал Goal.com., руководство лиги также запретило игрокам плеваться и пожимать руки. Тренерский штаб и персонал команды обязаны использовать перчатки и маски.
Перед стартом чемпионата все игроки сдали тесты на коронавирус, тестирование будет проводиться в течение всего турнира. В случае положительного результата хотя бы у одного футболиста на двухнедельный карантин отправится весь клуб.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Южной Кореи стартуют 8 мая и будут проходить без зрителей. Турнир будет состоять не из 38, а из 27 туров.
На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, умерло более 265 тысяч человек.
По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 заболевших (11 231 за последние сутки), выздоровело 23 803, умерло 1 625. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая, однако вероятнее всего чемпионат России будет завершен досрочно.
Футболистам южнокорейского чемпионата порекомендовали молчать во время матчей
Руководство высшего дивизиона чемпионата Южной Кореи рекомендовало игрокам не разговаривать друг с другом во время матчей.
Фото: XSPORT.ua
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