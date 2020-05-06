Футболистам южнокорейского чемпионата порекомендовали молчать во время матчей

Руководство высшего дивизиона чемпионата Южной Кореи рекомендовало игрокам не разговаривать друг с другом во время матчей.

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Как сообщает портал Goal.com., руководство лиги также запретило игрокам плеваться и пожимать руки. Тренерский штаб и персонал команды обязаны использовать перчатки и маски.



Перед стартом чемпионата все игроки сдали тесты на коронавирус, тестирование будет проводиться в течение всего турнира. В случае положительного результата хотя бы у одного футболиста на двухнедельный карантин отправится весь клуб.



Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Южной Кореи стартуют 8 мая и будут проходить без зрителей. Турнир будет состоять не из 38, а из 27 туров.



На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, умерло более 265 тысяч человек.



По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 заболевших (11 231 за последние сутки), выздоровело 23 803, умерло 1 625. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая, однако вероятнее всего чемпионат России будет завершен досрочно.