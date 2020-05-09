- Действительно, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Я был отпущен с обязательством, что до тех пор, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить в одном доме. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи, - цитирует Вукоевича Jutarnji.
Бывший игрок "Спартака" обвиняется в угрозах убить жену
Полиция отпустила экс-игрока "Спартака" Вукоевича, который угрожал жене расправой
Причиной задержания стали угрозы Вукоевича в адрес своей жены, ее сестры и матери. Сообщается, что угрожал бывший футболист в состоянии алкогольного опьянения.
За "Спартак" Вукоевич провел девять матчей в 2013 году.
Отметим, что с 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского "Динамо".
Вукоевич: действительно, у меня был допрос в прокуратуре. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию
Экс-хавбек московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил информацию о том, что был задержан полицией за угрозы его жене и её родственникам.
Фото: Укринформ
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