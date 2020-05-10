Как сообщает Reuters, три игрока клуба "Витория Гимарайнш" заразились коронавирусом.
Футболисты сдали положительный тест на COVID-19. У каждого болезнь протекает бессимптомно, им было рекомендовано самоизолироваться. Остальная команда продолжает проводить индивидуальные тренировки.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты. Португальская лига, по данным СМИ, должна возобновиться в конце мая.
Ранее стало известно, что 16 мая возобновится чемпионат Германии.
мая.
Три футболиста клуба высшей лиги Португалии заразились коронавирусом
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!