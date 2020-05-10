Три футболиста клуба высшей лиги Португалии заразились коронавирусом

Как сообщает Reuters, три игрока клуба "Витория Гимарайнш" заразились коронавирусом.



Футболисты сдали положительный тест на COVID-19. У каждого болезнь протекает бессимптомно, им было рекомендовано самоизолироваться. Остальная команда продолжает проводить индивидуальные тренировки.



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты. Португальская лига, по данным СМИ, должна возобновиться в конце мая.



Ранее стало известно, что 16 мая возобновится чемпионат Германии.

мая.