Сезон в Дании возобновится 28 мая

Названа дата возобновления чемпионата Дании.



Пресс-служба датского футбола на официальном сайте сообщила, что сезон возобновится 28 мая. Командам осталось провести два тура, также пройдет один перенесенный матч 21-го тура.



Матчи последнего тура начнутся одновременно 7 июня.



Напомним, датский чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в Дании известно о 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.