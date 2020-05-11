Названа дата возобновления чемпионата Дании.
Пресс-служба датского футбола на официальном сайте сообщила, что сезон возобновится 28 мая. Командам осталось провести два тура, также пройдет один перенесенный матч 21-го тура.
Матчи последнего тура начнутся одновременно 7 июня.
Напомним, датский чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в Дании известно о 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Сезон в Дании возобновится 28 мая
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