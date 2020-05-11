Футболист перевел на счет фонда Гаррахана 500 тысяч евро, передает TyC Sports. Средства были распределены между 8 больницами страны. Медучреждения смогли приобрести пять аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, многопараметрические мониторы и различные расходные материалы.
В Аргентине зарегистрировано более 6 тысяч заражений коронавирусом.
Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в Аргентине
Форвард "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом в Аргентине.
Фото: © Reuters
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