Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в Аргентине

Форвард "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом в Аргентине.
Фото: © Reuters
Футболист перевел на счет фонда Гаррахана 500 тысяч евро, передает TyC Sports. Средства были распределены между 8 больницами страны. Медучреждения смогли приобрести пять аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, многопараметрические мониторы и различные расходные материалы.

В Аргентине зарегистрировано более 6 тысяч заражений коронавирусом.


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Теги: Месси Коронавирус Барселона
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