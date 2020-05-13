Бывший игрок сборной Аргентины Лавесси подвергся секс-шантажу

Экс-игрок сборной Аргентины Эсекьель Лавесси подал два иска в суды Аргентины из-за шантажа.

Фото: Infonoba

Как сообщает La Nacion, неизвестные шантажируют аргентинца наличием материалов сексуального характера с его участием. За каждое фото и видео злоумышленники требуют по 5 тысяч долларов. Такие же сообщения получает подруга Лавесси Наталья Борхес. Если пара не согласится заплатить шантажистам, то все материалы будут опубликованы в Интернете.



- Они начали писать Лавесси и его девушке с двух аккаунтов в инстаграме. Эти люди сообщили ему, что у них есть видео и записи разговоров, подробно рассказав об их содержании. Поэтому данной информации можно доверять. Но даже если бы эти сведения были бы ложными, это все равно вымогательство, - сообщает источник знакомый с ситуацией.



Эсекьель Лавесси закончил карьеру профессионального футболиста в 2019. Он выступал за "ПСЖ", "Наполи", "Хэбэй Чайна Форчун". С 2007 по 2016 выступал за сборную Аргентины.