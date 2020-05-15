- То, что в Европе кажется простым, в России и на Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира - везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан. А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня. Поэтому мне неинтересно жить в России или на Украине.
Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание, - приводит слова экс-футболиста Советский спорт.
За свою карьеру Левченко чаще выступал за клубы из Нидерландов. В России игрок защищал цвета "Сатурна" и ЦСКА. На Украине успел поиграть за "Гарант" и "Шахтер".
Также известен по шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ.
Левченко: в России и на Украине все делается через пятую точку. О людях никто не думает
Экс-хавбек "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, по какой причине он живет в Европе.
Фото: Советский Спорт
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