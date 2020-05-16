"В этом сезоне мне в основном было грустно, и как бы я это ни скрывал и ни пытался изменить, изменить это не смог", — написал Сантос в твиттере.
Напомним, Сантос в сентябре 2019 года перешел на правах аренды в ЦСКА. Всего в его активе за армейцев пять матчей. Позже 21-летний игрок вернулся в Бразилию.
Бывший игрок ЦСКА Сантос: в этом сезоне мне в основном было грустно
Полузащитник "Васко Да Гама" Лукас Сантос рассказал, что ему было грустно в нынешнем сезоне.
Фото: ЦСКА
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