Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Чемпион по итогам сезона определен не будет. В В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять "Крус Асуль" и "Леон", которые на момент приостановки чемпионата занимали первое и второе места в турнирной таблице.
Чемпионат Мексики был приостановлен 15 марта после 10-ти сыгранных туров.
Напомним, Российская Премьер-лига, приостановленная в марте, возобновится 21 июня.
Чемпионат Мексики досрочно завершен
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