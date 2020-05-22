Чемпионат Мексики досрочно завершен

Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.



Чемпион по итогам сезона определен не будет. В В Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2021 Мексику будут представлять "Крус Асуль" и "Леон", которые на момент приостановки чемпионата занимали первое и второе места в турнирной таблице.



Чемпионат Мексики был приостановлен 15 марта после 10-ти сыгранных туров.



Напомним, Российская Премьер-лига, приостановленная в марте, возобновится 21 июня.