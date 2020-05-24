В УПЛ после 23-х туров лидирует донецкая команда. Её отрыв от "Зари" и "Динамо" составляет 13 очков.
- Конечно, хотелось бы, чтобы 85 лет клуба мы уже праздновали в Донецке, в нашем городе.
Этого я хочу пожелать нашей команде и нашему клубу: чтобы мы как можно быстрее вернулись домой, - цитирует Палкина пресс-служба клуба.
Напомним, что в мае 2014 года клуб покинул Донецк, переехав на стадион "Металлист" в Харькове.
Гендиректор "Шахтера" заявил о желании вернуться в Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поздравил клуб с 84-летием и пожелал ему вернуться в родной город.
Фото: ФК "Шахтер"
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