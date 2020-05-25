Об этом сообщает СЭ.
Полузащитник выступает за брестское "Динамо" с 2017 года. В составе клуба белорус провел 34 матча и забил 3 гола. Текущий контракт Юзепчука с командой действует до лета 2022 года.
В 2020 году игрок был вызван в сборную Белоруссии, провел 1 матч.
После 10-ти туров чемпионата Белоруссии брестское "Динамо" расположилось на 9 месте, имея в активе 13 очков.
Полузащитником сборной Белоруссии интересуются клубы РПЛ
Хавбек брестского "Динамо" и сборной Белоруссии Роман Юзепчук интересен сразу нескольким клубам российской Премьер-лиги.
Фото: Sport.ru
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