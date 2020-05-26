Дирк Кейт возглавит "Фейеноорд" в сезоне 2021/22

Бывший форвард "Ливерпуля", "Фейеноорда" и сборной Голландии Дирк Кейт станет главным тренером роттердамского клуба в сезоне 2021/22.



Как сообщает Voetbal Primeur, 39-летний Кейт со следующего сезона будет возглавлять молодежную команду "Фейеноорда", чтобы продолжить набираться опыта. Предполагается, что это позволит Кейту набраться опыта и сменить во главе основной команды Дика Адвоката.



Напомним, голландский чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Фейеноорд" занял в турнирной таблице 3-е место.