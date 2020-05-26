Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграме. 22-летний футболист прошлой зимой была на просмотре в "Урале", но окончательного решения тогда клуб не принял.
Солигорский клуб хотел бы получить за трансфер около 1 миллиона евро. По информации источника, эта сумма отпугивает потенциальных покупателей.
Игрок солигорского "Шахтера" привлек внимание ЦСКА и "Урала"
Московский ЦСКА и екатеринбургский "Урал" проявляют интерес к нападающему солигорского "Шахтера" Виталию Лисаковичу.
Фото: Трибуна
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