Куман - о госпитализации: мы с другом проехали 96 километров на велосипеде

Наставник сборной Нидерландов Роналд Куман рассказал, как был госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.

Фото: Soccernews

- Незадолго до госпитализации мы с другом проехали 96 километров на велосипеде. Я приехал домой жутко уставшим. Потом почувствовал боль в груди, а позже сильно побледнел. Жена вызвала скорую.



Как потом выяснилось, моя коронарная артерия сердца была закупорена. Мне сильно повезло. Мой отец умер в 75 лет от остановки сердца, - приводит слова Кумана RTL.



Напомним, тренер оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Он почувствовал себя плохо во время поездки на велосипеде.



Куман был доставлен бригадой скорой помощи в один из амстердамских госпиталей. Ему провели процедуру катетеризации сердца. Буквально спустя пару часов состояние 57-летнего специалиста уже оценивалось как стабильное.



Напомним, Нидерланды прошли в финал Лиги наций и вышли на чемпионат Европы после того, как пропустили Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана действует до 2022 года.



Все встречи национальных сборных были отложены из-за распространения коронавируса.