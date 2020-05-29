- Незадолго до госпитализации мы с другом проехали 96 километров на велосипеде. Я приехал домой жутко уставшим. Потом почувствовал боль в груди, а позже сильно побледнел. Жена вызвала скорую.
Как потом выяснилось, моя коронарная артерия сердца была закупорена. Мне сильно повезло. Мой отец умер в 75 лет от остановки сердца, - приводит слова Кумана RTL.
Напомним, тренер оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Он почувствовал себя плохо во время поездки на велосипеде.
Куман был доставлен бригадой скорой помощи в один из амстердамских госпиталей. Ему провели процедуру катетеризации сердца. Буквально спустя пару часов состояние 57-летнего специалиста уже оценивалось как стабильное.
Напомним, Нидерланды прошли в финал Лиги наций и вышли на чемпионат Европы после того, как пропустили Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Контракт Кумана действует до 2022 года.
Все встречи национальных сборных были отложены из-за распространения коронавируса.
Куман - о госпитализации: мы с другом проехали 96 километров на велосипеде
Наставник сборной Нидерландов Роналд Куман рассказал, как был госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Фото: Soccernews
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