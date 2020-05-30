Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду

- Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом "Венло". Перед тем как сыграть свою первую игру, у меня было всего две тренировки, это было не так просто, и погода была сумасшедшей.
Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды я сказал себе, что не могу так больше и мне нужно вернуться в Нигерию, но у нас, африканцев, есть такая особенность - доводить начатое до конца, - приводит слова Мусы Goal.
Ахмед Муса выступал за нидерландский клуб "Венло" с 2010 по 2012. Он провел 37 матчей и забил 8 мячей. Оттуда нигерийский форвард перешел в московский ЦСКА.
За "армейцев" он выступал с 2012 по 2016, а также в 2018 году. В общей сложности нападающий принял участие в 135 матчах РПЛ и оформил 48 мячей.
Летом 2016 года ЦСКА продал права на футболиста английскому "Лестеру". За два года в Англии он сыграл в 21 матче и забил 2 гола.
Сейчас форвард играет в составе "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.
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Фото: КП
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