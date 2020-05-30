Свернуть все/Развернуть все

Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса рассказал о начале своей футбольной карьеры и о трудностях при переезде в Европу.
Фото: КП
- Я подписал первый профессиональный контракт с голландским клубом "Венло". Перед тем как сыграть свою первую игру, у меня было всего две тренировки, это было не так просто, и погода была сумасшедшей.

Я плакал, когда играл в холодную погоду. Однажды я сказал себе, что не могу так больше и мне нужно вернуться в Нигерию, но у нас, африканцев, есть такая особенность - доводить начатое до конца, - приводит слова Мусы Goal.

Ахмед Муса выступал за нидерландский клуб "Венло" с 2010 по 2012. Он провел 37 матчей и забил 8 мячей. Оттуда нигерийский форвард перешел в московский ЦСКА.

За "армейцев" он выступал с 2012 по 2016, а также в 2018 году. В общей сложности нападающий принял участие в 135 матчах РПЛ и оформил 48 мячей.

Летом 2016 года ЦСКА продал права на футболиста английскому "Лестеру". За два года в Англии он сыграл в 21 матче и забил 2 гола.

Сейчас форвард играет в составе "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.

Муса: остался бы в ЦСКА, если бы знал, что Марез не уйдет из "Лестера"

Ахмед Муса вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Муса
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Икарди сегодня подпишет полноценный контракт с "ПСЖ"
Тренеры "Уфы" во главе с Евсеевым провели товарищеский матч
Ринат Билялетдинов: "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ
Азмун входит в шорт-лист "Милана"
Косолапов: спасибо Семину и Филатову за путевку в жизнь
В тренерский штаб минского "Динамо" вошел бывший наставник вратарей "Ростова" и "Локо"
Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами 2
Хохлов: Юрий Палыч - невероятно сильный духом человек
"Рубин": процедура выдачи компенсации за абонементы остановлена
Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду 3
Оздоев: сборную России любят везде 3
"Казань-Москва". Тарасов отправился домой на своем автомобиле
"Локомотив" выложил пост, посвященный уходу Семина и предложил написать ему письмо 8
Максименко - о возвращении болельщиков: получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них
Бывший агент Широкова: Якин проявлял неуважение к Роману 5
Кокорин поздравил Сочи с днем города, опубликовав фотографию с бургером 1
Радимов: а тутти аванти! Глушаков возвращается на "Открытие Арену"
Наставник "Баварии" Флик превзошел результат Гвардиолы 1
Левандовски лидирует в гонке за "Золотую бутсу"
Максименко: если меня не позовут в европейские клубы, и я буду всю карьеру в "Спартаке", то не расстроюсь 4
Мбаппе об убийстве Джорджа Флойда полицейским: правосудие для Джорджа 1
Максим Калиниченко: лучшие годы Глушакова в "Спартаке" остались позади 1
Максименко: обрадовался бы, если бы Глушаков вернулся в "Спартак"
Манчини - о Балотелли: просто надеюсь, что он вернется к тренировкам
Андре Тер-Штеген хочет продлить контракт с "Барселоной"
"Барселона" готова отпустить Коутиньо в годичную аренду
Дмитрий Кириченко: РПЛ и ФНЛ - нормальные названия, не вижу смысла к чему-то возвращаться 1
"Бавария" забила пять безответных мячей в ворота "Фортуны"
Линекер поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду 1
Кириченко – о возобновлении Бундеслиги: когда играют при полных трибунах, разумеется, совсем другое дело
Все новости