Игрок шведского "Браге" Кашаев - о пандемии: здесь ничего не закрывали, все в барах сидят, пьют пиво

Полузащитник "Браге" Никита Кашаев сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Швеции.

Фото: ФК "Зоркий-Красногорск"