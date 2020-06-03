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Игрок шведского "Браге" Кашаев - о пандемии: здесь ничего не закрывали, все в барах сидят, пьют пиво

Полузащитник "Браге" Никита Кашаев сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Швеции.
Фото: ФК "Зоркий-Красногорск"
- Мы спокойно тренируемся, никаких запретов нет, нет никаких групп по 5 человек, только антисептики везде стоят. Россия? Только и спрашивают: "Как там обстановка? Сколько заболевших?" А потом глаза выпучивают и не понимают - как так? Здесь же ничего не закрывали, все в барах сидят, пьют пиво. Зарплату нам снижали, но только в первый месяц - 7,5%, вообще мизерно, - сказал Кашаев в видео YouTube-канала "КраСава".

В России более 430 тысяч заболевших коронавирусом. Более 195 тысяч - выздоровело, более 5 200 - умерло. В Швеции почти 41 тыс. случаев, более 4 500 смертей. Всего в мире число зараженных перевалило отметку в 6,5 млн человек.

27-летний хавбек Никита Кашаев перешел в шведский клуб в январе 2020 года. До этого полузащитник выступал в команде "Зоркий" из Красногорска. Также в послужном списке футболиста московское "Торпедо" и другие клубы ПФЛ.


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Теги: Кашаев
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