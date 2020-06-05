Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает TuttoJuve, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы ряд клубов, включая "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".
Английский клуб готов продать игрока, если его устроит предложение в финансовом плане.
Хименес перешел в "Вулверхэмптон" в 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах АПЛ записал на свой счёт 13 голов.
Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к уходу из клуба
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