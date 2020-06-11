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ФИФА временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течении одного сезона

Футболисты по ходу одного сезона смогут выступать за три разных клубов.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Ранее игроки могли играть за два клубов по ходу одного сезона. Новое решение ФИФА приняло из-за того, чтобы снизить безработицу среди футболистов, ряд которых остались без клубов из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.


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