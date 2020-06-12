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Ярошик: могу быть главным тренером в маленькой или средней команде

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что хочет возглавить какую-нибудь команду.
Фото: © Getty Images Sport
Ярошик вместе с Константином Зыряновым и Игорем Семшовым успешно сдал экзамены и получил тренерскую лицензию PRO.

"Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера", - сказал Ярошик.

Он отметил, что готов возглавить любой маленький клуб.

"Я молодой тренер, в начале пути. Могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придет приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником", - цитирует Ярошика ТАСС.

Ярошик выступал в России за два клуба - ЦСКА и самарские "Крылья Советов". Также он играл в "Челси", "Селтике", "Бирмингеме", "Сарагосе", "Спарте" и "Словане". В 2015 году Ярошик объявил о завершении карьеры.


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Теги: Ярошик
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