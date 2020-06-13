Семин с 1 июня не является главным тренером московского "Локомотива". Сообщалось, что 73-летний специалист может принять "Динамо Киев".
"Он классный тренер, хороший специалист. Но, я думаю, это не нужно ни ему, ни "Динамо", - приводит слова Маркевича Meta-ratings.com.ua.
Напомним, что Семин уже тренировал "Динамо" с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012.
Маркевич - о Семине в киевском "Динамо": думаю, это не нужно ни ему, ни клубу
Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо".
Фото: РПЛ
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