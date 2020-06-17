В Украине болельщики поддержали американского полицейского, который убил афроамериканца

Украинские болельщики на матче Кубка Украины между "Минаем" и " Динамо Киев" поддержали полицейского Дерека Шовина, который 25 мая убил афроамериканца Джорджа Флойда.

Отметим, что матч проходил без зрителей. Фанаты расположились за забором и вывесили баннер с надписью "#FreeDerekChauvin" (Освободите Дерека Шовина).



Напомним, Флойд погиб в Миннеаполисе после попытки расплатиться поддельным чеком в магазине. После этого во многих штатах США начались массовые протесты.