Жена Вагнера: Казахстан. Никогда бы не подумала!

Супруга нападающего Вагнера Лава Лене Пирес выложила пост в инстаграм, в котором выразила эмоции по поводу перехода мужа в "Кайрат".


- Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас. Вагнер, любовь моя, желаю тебе успеха и мудрости. Я верю, что всё сработает. Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня каждый день, каждый час, всегда и везде, - написала Пирес.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Вагнер Лав находился в московском клубе суммарно 9 лет.

"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.


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Теги: Вагнер Лав Кайрат
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