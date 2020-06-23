Жена Вагнера: Казахстан. Никогда бы не подумала!

- Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас. Вагнер, любовь моя, желаю тебе успеха и мудрости. Я верю, что всё сработает. Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня каждый день, каждый час, всегда и везде, - написала Пирес.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Вагнер Лав находился в московском клубе суммарно 9 лет.
"Кайрат" является одним из лидеров чемпионата Казахстана. Клуб ведёт борьбу за путёвку в еврокубки.