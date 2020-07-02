Как минимум три футболиста, прошедшие тестирование, заразились инфекцией. Сообщается, что среди них Александр Нойок и Денис Лаптев. Все трое заразившихся участвовали в матче с "Неманом", проходившем 27 июня.
Кроме того, коронавирусная инфекция зафиксирована у ряда сотрудников клуба, утверждает By.Tribuna.com.
При этом пресс-служба клуба отказывается комментировать ситуацию. По данным ряда источников, "Динамо" просило перенести матч 16-го тура чемпионата страны со "Смолевичами", но получила отказ.
Три игрока брестского "Динамо" заразились коронавирусом
В брестском "Динамо" была зафиксирована вспышка коронавируса.
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