- Когда играл в Москве и Испании, я скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета голландцев и того, что здесь все рядом. "Аякс" - мой клуб. Я исторически связан с этим местом, - цитирует Промеса сайт "Аякса".
28-летний Квинси Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат и Суперкубок России. Затем голландец перешел в "Севилью". В Испании он провел год, так и не сумев закрепиться в основе команды. Оттуда Промес вернулся к себе на родину в амстердамский "Аякс".
В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов форвард провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
Промес: когда играл в Москве и Испании, я скучал по Амстердаму
Нападающий "Аякса" Квинси Промес ответил на вопрос, скучал ли он по дому, играя за рубежом.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!