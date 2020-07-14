В Румынии почти 10 минут не могли забить пенальти. Голкипер спасал дважды, но пересекал линию ворот, а потом удалился за эмоции

Во второй румынской лиге во время матча "Петролула" и "Рапида" произошел интересный случай с пенальти, эпизод растянулся почти на 10 минут.





В ворота команды "Рапид" на 65-й минуте был назначен одиннадцатиметровый удар. Голкипер Михай Попа отбил мяч, однако сделал это за пределами линии ворот. После того, как боковой арбитр сигнализировал о нарушении правил, вратаря захлестнули эмоции, за которые он получил предупреждение.



Пенальти перебили, однако ситуация повторилась. Попа снова пересек линию и накричал на арбитров после жеста бокового судьи. Игрок получил вторую желтую, а затем и красную карточку.



Вышедшему на замену вратарю отбивать не пришлось, в третьем пенальти удар пришелся выше ворот. Матч так и закончился нулевой ничьей.