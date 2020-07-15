На 64-й минуте встречи счёт открыл Перейру Данилу. А уже в компенсированное время Мусса Марега установил окончательный счёт.
Экс-форвард "Спартака" Зе Луиш участие в матче не принял. Он остался на скамейке запасных.
"Порту" в 29-й раз в истории выиграл чемпионат страны. После 32 туров в активе команды 79 очков. "Бенфика", занимающая второе место, набрала 71 очко. Третью строчку занимает "Спортинг" (59).
"Порту" за два тура до конца стал чемпионом Португалии
"Порту" в матче 32-го тура победил "Спортинг" со счётом 2:0 и досрочно стал чемпионом Португалии.
Фото: ФК "Порту"
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