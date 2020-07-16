"Посвящаю победу всем, кто лишился близких в это непростое и трудное для всех время. Спасибо тем, кто меня поддерживал, и тем, кто критиковал. Мой вклад в победу оказался не таким значительным, как я хотел, но жизнь — это взлеты и падения. Я был с командой в хорошие и плохие моменты. Продолжим наше путешествие, жизнь продолжается", - написал Зе Луиш в инстаграме.
Зе Луиш перешел в "Порту" летом 2019 года из московского "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 18 матчей и забил 7 голов.
Зе Луиш: мой вклад в победу "Порту" оказался не таким значительным, как я хотел
Форвард "Порту" Зе Луиш поделился впечатлениями от победы в чемпионате Португалии.
Global Look Press
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