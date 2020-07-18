На данный момент динамовцы идут на последних местах чемпионата Румынии, команда борется за выживание. Если повторные тесты снова дадут положительный результат, то команда рискует покинуть лигу. От зоны плеф-офф "Динамо" отстает всего на очко.
Источник: сайт бухарестского "Динамо"
В бухарестском "Динамо" десять футболистов заразилось коронавирусом
Сразу десять игроков "Динамо" из Бухареста сдали положительные тесты на COVID-19.
Фото: vseprosport.ru
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