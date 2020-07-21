Трамп: каждый раз, когда я вижу, как игрок стоит на коленях во время гимна США, игра для меня окончена!

Президент США Дональд Трамп поделился мнением по поводу акций движения Black Lives Matter перед началом футбольных матчей.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее федерация футбола США разрешила футболистам вставать на одно колено во время исполнения государственного гимна страны."Я с нетерпением жду спортивных соревнований, но каждый раз, когда я вижу, как игрок стоит на коленях во время исполнения государственного гимна США (это признак неуважения к нашей стране и флагу), игра для меня окончена!" - написал президент в "твиттере".Участники Black Lives Matter опускаются на колено, чтобы выразить свою сопричастность к движению. Ранее в РПЛ игрок "Оренбурга" отпраздновал гол таким жестом.