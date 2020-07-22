Он прилетел в столицу Украины 22 июля внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев на частном самолёте.
Ранее СМИ сообщали, что румын является потенциальным главным тренером киевского "Динамо". Прошлый наставник Алексей Михайличенко покинул должность накануне.
Мирча Луческу работал в сборной Турции и покинул ее в феврале этого года. Также специалист работал в "Зените", донецком "Шахтере" и ряде европейских клубов.
Источник: dynamo.kiev.ua
Луческу прилетел в Киев и может возглавить "Динамо"
Экс-наставник "Шахтера" и "Зенита" Мирча Луческу прибыл в Киев.
Фото: Getty Images
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