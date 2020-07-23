- Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вбахал полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в "Динамо" деньги, и я уступлю.
Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите, - цитирует Суркиса Главком.
Ранее фанаты призвали руководство клуба уйти в отставку и пообещали устроить неоднократные акции протеста.
О подробностях соглашения "Динамо" с румынским специалистом не сообщается.
Мирча Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер", который является принципиальным соперником "Динамо". После этого Луческу работал в "Зените". Перед назначением на пост наставника динамовцев тренер возглавлял сборную Турции.
"Динамо Киев" в минувшем сезоне чемпионата Украины заняло второе место.
Суркис: я в "Динамо" вбахал полтора миллиарда. Давать советы со стороны может каждый
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис встретился с активными болельщиками клуба, которые не поддержали решения назначить на пост главного тренера Мирчу Луческу.
Фото: ФК "Динамо Киев"
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