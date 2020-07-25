Журналист ESPN: Карраскаля называют колумбийским Неймаром

Журналист ESPN Густаво Яррош поделился мнением о полузащитнике "Ривер Плейт" Хорхе Карраскале.
Фото: инстаграм Карраскаля
Напомним, игроком активно интересуется московский ЦСКА.

- Карраскаля называют колумбийским Неймаром за стремление идти в обводку. Он любит дриблинг. Фанаты уже говорят о возможном отъезде в Россию. 55% болельщиков этого не хотят.

Думаю, за 9-10 миллионов "Ривер" отпустит футболиста. Клуб нуждается в деньгах. Карраскаль - парень хороший, в скандалах не замечен, - цитирует Яррроша Чемпионат.

Вчера сообщалось, что ЦСКА предложил за Хорхе Карраскаля 7 миллионов евро, однако сумма отступных в соглашении игрока с клубом - 20 миллионов. "Ривер Плейт" планирует продать Карраскаля не менее, чем за 10 миллионов и ждет от ЦСКА встречного предложения.

Контракт Хорхе рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.

22-летний футболист за свою карьеру успел также поиграть в украинских "Карпатах" и "Севилье".


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Теги: Карраскаль Ривер Плейт ЦСКА Российские трансферы
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