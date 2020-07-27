В клубе из Киева Луческу проработал всего несколько дней. Как пояснил специалист, он решил уйти из-за негативной реакции фанатов.
"Не могу смириться с тем, что фанаты действуют против интересов клуба. Жаль, но я отказался от работы с "Динамо". Благодарю семью Суркисов за доверие, но не могу работать в такой атмосфере враждебности.
Мой приезд в "Динамо" не имел никакого отношения к сумме контракта. Деньги - последнее, что меня заботило", - приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.
Луческу подтвердил уход из киевского "Динамо" и объяснил своё решение
Румынский специалист Мирча Луческу подтвердил, что покидает киевское "Динамо".
Фото: УкрИнформ
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