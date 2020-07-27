Ранее появилось интервью Луческу, в котором он объявил об уходе с поста главного тренера клуба уже через четыре дня после назначения. В письме Луческу утверждал, что покидает команду из-за давления со стороны фанатов.
"Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был ещё в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто?то захочет увидеть, то я всё могу показать. У нас завтра в 9:30 самолёт на Киев. Луческу - главный тренер "Динамо", - цитирует агента РИА "Новости".
Также агент заявил, что этими словами Луческу пытался показать, что не держится за кресло главного тренера украинского клуба.
Агент Луческу опроверг информацию об уходе тренера из киевского "Динамо"
Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы тренера Мирчи Луческу, опроверг информацию об уходе специалиста из киевского "Динамо".
Фото: УкрИнформ
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